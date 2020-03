Mit einem symbolischen Spatenstich begann der Bau des Wohnparks Haus Simeon in Nortorf. Die Diakonie Altholstein investiert 10,5 Millionen Euro in 70 seniorengerechte Wohnungen, die in zwei dreigeschossigen Gebäuden an der Fabrikstraße entstehen, 38 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau.