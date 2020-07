In Rodenbek hat Michael Fock die Gerste geerntet, nun stehen Nachhaltigkeit und Bodenqualität beim Landwirt im Fokus: Fock grubbert die Flächen und sät anschließend eine Zwischenfrucht, bei der Felderbsen, Wicken, Sonnenblumen oder auch Färberdistel für einen üppigen Pflanzenwuchs im Herbst sorgen.

Von Sorka Eixmann