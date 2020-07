Flintbek

"Den Start hatte ich mir auch anders vorgestellt", sagt Michaela Maier, seit Mai hauptamtliche Leiterin der VHS Flintbek. Denn eigentlich hatte Michaela Maier neue Ideen in petto, die sie mit dem Team der Flintbeker Volkshochschule umsetzen wollte. Und nicht nur das: Mit ihrer Einstellung durch die Gemeinde war auch die Debatte um eine Fusion mit einer anderen Volkshochschule vom Tisch.

Die 44-Jährige, die mit ihrer Familie in Flintbek lebt, freute sich sehr über die Zusage von der Volkshochschule in Flintbek. Maier hat zwei Kinder, sie ist Diplom-Sportwissenschaftlerin und hat Erfahrungen im Bildungsbereich. Nicht nur ihre neuen Ideen wurden durch die Coronapandemie im Keim erstickt, auch der Ablauf des Semesters endete abrupt.

Ende Mai wurden die Frühjahrskurse bereits abgerechnet

Denn Ende Mai stand bereits fest: Die Kurse enden und werden auch abgerechnet. Damals lagen alle Hoffnungen auf dem Herbstsemester. Das Programm geht in diesen Tagen in den Druck - und weiterhin ist vage, was nun passiert. "Wenn alles klappt, bekommen wir neue Räumlichkeiten", verrät Maier. Aber: "Es steht noch nicht fest, ab wann die neuen Räume genutzt werden können." Damit bleibt auch fraglich, wann einige der Kurse wieder starten können. Der Grund: "In den meisten Räumlichkeiten können wir die Abstände nicht einhalten", sagt Maier.

Das bedeutet im Klartext: "Viele Kurse können nur mit einer geringeren Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Sämtliche Kurse werden durch die kleineren Kursgrößen leider auch teurer, und hinzu kommt eine Hygiene-Gebühr aufgrund stark erhöhter Reinigungskosten", bedauert Maier. "Eigentlich bedeutet VHS ja Bildung für alle, aber wenn es teurer wird, dann können es eben nicht alle nutzen", ärgert sie sich.

Einige Räume konnten noch nicht freigegeben werden

Für einige Kurse, wie Kochkurse, Sport- und Gymnastikkurse, Töpfern und Tanzkurse sind die entsprechenden Räumlichkeiten - Schule am Eiederwald oder die Seniorenwohnanlage - noch nicht durch die Gemeinde freigegeben. "Auch das wird wohl noch dauern." Fest steht: "Das komplette Kursprogramm wird ab zirka 18. Juli im Internet für die Anmeldung freigeschaltet, einige Kurse können schon jetzt über unsere Website gebucht werden", erklärt die VHS-Leiterin. "Es wird sicher Ungerechtigkeiten geben", ahnt Maier und hofft dennoch auf Verständnis. "Es ist wichtig, dass sich die Kursteilnehmer immer auf unserer Homepage informieren."

