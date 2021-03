Molfsee

Er ist quasi ein "Wiederholungstäter": Michel Zacharias hat erneut den ersten Platz bei der Mathe-Olympiade gewonnen, dieses Mal bei den sechsten Klassen in der Landesrunde. 2020 gelang dem Molfseer genau das in der Klasse der fünften Jahrgangsstufe.

Der Zwölfjährige besucht die sechste Klasse der Käthe-Kollwitz-Schule in Kiel. Mathematik, logisches Denken - das ist definitiv seins. Nach der Schulrunde ging es in die Regionalrunde und nun stand die Landesrunde auf dem Plan. Die Aufgaben für alle drei Wettbewerbsebenen entwickeln Experten im Auftrag des Vereins Mathematikolympiaden.

Vier Aufgaben mit Unteraufgaben mussten gelöst werden

"Wir mussten die Aufgaben in der Schule lösen", erinnert sich Michel und strahlt. In den Vorjahren gab es - vor Corona - den Wettbewerb in der Form, dass sich die Teilnehmer an einem zentralen Ort trafen.

Drei Stunden hatten die Teilnehmer Zeit, vier Aufgaben wurden gestellt. „Vier Aufgaben mit diversen Unteraufgaben haben wir bekommen“, sagt Michel. „An den Aufgaben drei und vier habe ich schon länger gesessen", gesteht er. Aber das Denken hat sich gelohnt, Michel Zacharias erreichte 27 von 27 möglichen Punkten.

Ergebnis gab es per Videokonferenz

Per Videokonferenz wurde dann das Ergebnis verkündet. Mehr gab es noch nicht, aber: "Vielleicht gibt es ja noch eine Urkunde oder ein kleines Präsent mit der Post", sagt er. Auch seine Schwester Josie war wieder erfolgreich: Sie erreichte den dritten Platz in der Jahrgangsstufe der zehnten Klassen.

Ein Beispiel einer Aufgabe für die sechsten Klassen: "Marlene liest ein Buch. Sie beginnt am Montag und liest zwei Siebtel der Seiten. Am Dienstag liest sie zwei Fünftel der noch verbleibenden Seiten und am Mittwoch fünf Achtel der dann noch verbleibenden Seiten. Die restlichen 18 Seiten des Buches liest sie am Donnerstag. Wie viele Seiten des Buches liest Marlene am Montag, wie viele am Dienstag und wie viele am Mittwoch?"

Die Lösung ist: Das Buch umfasst 112 Seiten, montags liest sie 32 Seiten, am Dienstag liest sie auch 32 Seiten, am Mittwoch 30 Seiten und am Donnerstag liest sie die restlichen 18 Seiten.