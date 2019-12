Den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle Grundschule für 43200 Euro hat die Gemeinde Mielkendorf schon vor einem Jahr beschlossen. Allerdings mit der Einschränkung, dass der Kreis die Kosten trägt. Der will jetzt aber weniger zahlen, sodass die Gemeinde gut 18000 Euro selbst investieren muss.

Von Sven Janssen