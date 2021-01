Schornsteinbrände haben in der Zeit Saison, in der auch vermehrt mit Kaminen oder Öfen geheizt wird. Darauf sind die Feuerwehren bestens vorbereitet, so hat die Feuerwehr Mielkendorf ein Stahlfegegerät auf einem Einsatzwagen und einen Schornsteinfegermeister in den eigenen Reihen.