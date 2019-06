Mielkendorf

Es sei eine sehr konstruktive Sitzung gewesen, fasste Bürgermeister Manfred Tank die Ergebnisse aus der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung zusammen. „Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Dorfentwicklung, an der wir ja schon seit längerem planen und arbeiten“, erklärte Tank.

Doch um die Ideen aus den Werkstätten umzusetzen, braucht man in der Gemeinde Flächen - zuerst wurde über die Fläche hinter der Grundschule diskutiert. „Wir haben uns entschieden, die Grünfläche zu kaufen“, sagte Tank. Dort stünden rund 3000 Quadratmeter zur Verfügung, „Da lässt sich gestalterisch eine wunderbare Natur- und Erlebnisfläche planen“, ist Tank überzeugt.

Idee für einen Grillplatz

Unter anderem war in den Workshops die Idee für einen Grillplatz vorgeschlagen worden: „Das Planungsbüro soll jetzt anfangen, Ideen zu entwickeln und die Vorschläge der Bürger in die Planungen einzubauen.“ Rund 13.800 Euro hat die Gemeinde Mielkendorf dafür in den Erwerb der Fläche investiert.

Eine weitere Fläche hat die Gemeinde im Bereich Ihlkatenweg gekauft. „Dort wurden uns 5000 Quadratmeter Gehölzfläche angeboten. Wir haben das Areal gekauft, damit wir auch Ausgleichsfläche als Gemeinde haben“, erklärte Tank.

Sicherheit auch ein Thema

Doch nicht nur in die Dorfentwicklung wurde investiert, auch die Sicherheit der Bürger war ein wichtiges Thema. „Wir haben bereits fast 90 Prozent aller Leuchten auf LED umgestellt. Im Zuge dieser Umstellung ist aufgefallen, dass es noch ein paar dunkle Ecken in der Gemeinde gibt. Da werden wir Abhilfe schaffen“, betonte Tank.

12.000 Euro wurden außerplanmäßig in den Haushalt eingestellt, um fünf weitere Straßenlampen zu installieren, unter anderem im Bereich der Kieler Straße 84, in der Dorfstraße 9, im Kirchenweg 8 sowie dem Zugang zum Feuerwehrgerätehaus.

