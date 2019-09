Die Gewerbesteuereinnahmen in Melsdorf sind in die Höhe geschossen und haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. Rund 2,1 Millionen Euro mehr als geplant kommen 2018 und 2019 zusammen. Der Kämmerer spricht von einem Einmaleffekt, für den das neue Gewerbegebiet nicht die Ursache sei.