Als Primaballerina ist Mira Folster aus Bordesholm am Donnerstag in der dritten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ bei Prosieben zu sehen. Ihre Eltern Stefanie Folster und Carsten Claussen sowie ihre Schwester Greta drücken die Daumen – und Mira verrät ihren Lieblingsplatz in Bordesholm.