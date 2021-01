Was hat Heidi Klum und ihre 16. Staffel „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) mit Bordesholm zu tun? Ab Donnerstag, 4. Februar 2021, eine ganze Menge, denn bei der um 20.15 Uhr auf dem TV-Sender Pro Sieben startenden Show ist mit der 19-jährigen Mira auch eine Bordesholmerin am Start.