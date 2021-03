Die Aufregung war genauso groß wie die Neugier: 50 Fragen hatten die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse in der Grundschule in Westensee vorbereitet. KN-online-Reporterin Jorid Behn war im Rahmen des Projekts Medien in der Schule (Misch) zu Gast, um möglichst viele Antworten zu geben.