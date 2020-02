Remmels

Wegen seiner Fahrweise ist ein 22-jähriger Autofahrer am Sonnabend auf der B 77 in Richtung Rendsburg aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, kam der BMW-Fahrer kurz hinter Remmels gegen 20 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Verletzt wurde dabei niemand.

Zeugen berichteten, dass sich der 22-Jährige kaum auf den Beinen halten konnten. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Aufgrund weiterer Zeugenhinweise ist der junge Erwachsene womöglich auch für einen Schaden an einem Zaun in Hohenwestedt verantwortlich. Die Ermittlungen dauern an.

Von RND/aab