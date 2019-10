Der Duft frisch geriebener Äpfel lag am Rathaus in Bordesholm in der Luft, als Moster Joachim Henes seine mobile Saftpresse anwarf. Der Rotary Club Bordesholm hatte zum Apfelfest eingeladen, bei dem Saft, Prosecco, Kaffee und Kuchen zugunsten des Vereins Lebenshilfe verkauft wurden.