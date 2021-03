Büdelsdorf

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag eine Scheibe des Polizeibüros in der Ulmenstraße in Büdelsdorf mit einem ca. 15 kg schweren Gullydeckel eingeschlagen. Diesen ließen der oder die Täter im Büro zurück.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten nicht in die Räume eingestiegen sind - zumindest fehlen keine Gegenstände. Mögliche Tatzeit ist 1.30 Uhr. Zu dem Zeitpunkt hat eine Anwohnerin ein sehr lautes Geräusch gehört.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen: Wer hat verdächtige Personen in der Nacht vom 15.03.2021 auf den 16.03.2021 im Bereich der Ulmenstraße in Büdelsdorf gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter Telefon 04331/2080 entgegen.