Rendsburg: Mit Weihnachtsmarkt zufrieden

Rendsburg

„Wir hatten super Glück mit dem Wetter“, sagte Anke Samson, Geschäftsführerin vom Veranstalter RD-Marketing. Die 42 Veranstaltungstage hätten in diesem Jahr gepasst, sodass zahlreiche Besucher den Weihnachtsmarkt aufsuchten. Wie viele genau, konnte Veranstalterin nicht sagen, aber sie sei mit dem Vorjahr vergleichbar, wenn nicht sogar besser.

Ein besonderer Höhepunkt war dabei das „Homecoming“ in den Vorjahren der 23. Dezember, an dem viele ehemalige Rendsburger zum Besuch bei Eltern und Verwandten bereits in die Stadt am Kanal zurückgekehrt sind und sich mit Freunden in der Innenstadt treffen. „In diesem Jahr ging es wegen des Wochenendes vor den Feiertagen bereits am 20. Dezember damit los“, sagte Anke Samson. Die Saison lief sogar für den Rendsburg-Neuling „Punschwald“, der am Altstädter Markt einen eigenen Stadt aufgebaut hatte, so gut, dass diese ihr Angebot um einige Tage verlängerten. „An einigen Abenden war es dort so voll, dass Besucher warten mussten“, meinte die RD-Marketing-Geschäftsführerin.

Eisbahn war gut besucht

Auch die Eisbahn war gut besucht. Die Schlittschuh-Kurse, die erstmals angeboten wurden, waren stark gefragt. „Wir haben die Kurse auf 20 Teilnehmer begrenzt, damit es überschaubar bliebt“, sagte Anke Samson und sie waren fast immer ausgebucht. Aber nicht nur Kinder nahmen daran teil, vereinzelnd waren auch Erwachsene dabei. „Viele Eltern sagen, dass ihr Kind auf der Eisbahn das Schlittschuhlaufen gelernt hat, da es keine Gelegenheiten in der Natur mehr gibt“, sagte Anke Samson. Wann sei der letzte Winter gewesen, an dem die örtlichen Gewässer sicher zugefroren waren, fragte die Veranstalterin.

Verkaufsoffener Sonntag in Rendsburg

Während am Sonntag die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet haben, wird viel drumherum geboten. Bereits morgens traten zehn Läuferinnen der Roll- und Eissportgemeinschaft Kiel auf der Eisbahn auf. Beeindruckend zeigten die Sportlerinnen im Alter von 13 bis 25 Jahren, was auf Kufen möglich ist. „Rollen und Kufen sind schon ein großer Unterschied“,sagte Beate Jessen, eine der Trainerinnen. Die Mädchen hatten die Übungen in der Halle auf ihren Rollschuhen eingeübt und erst am vergangenen Donnerstag erstmals auf dem Eis getestet.

Davon war den Sportlerinnen aber nichts anzumerken, sodass der Übergang vom Hallenboden zur Eisbahn fehlerfrei klappte. Dafür gab es tosenden Applaus von den zahlreichen Besuchern am Rand der Fläche.

Weitere Nachrichten aus Rendsburg lesen Sie hier.