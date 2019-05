Flintbek

Anfang November begannen die Rodungsarbeiten an der Tannenschonung im Bereich Heidberg/Eiderkamp. Damit wurde ein Beschluss der Gemeindevertretung umgesetzt. Das Ziel: Im Eingangsbereich der Gemeinde Flintbek soll eine offene, schön bepflanzte Fläche entstehen. Dafür hat sich Umwelttechniker Marcel Dönicke einiges einfallen lassen, unter anderem konnte er die Firma Fielmann als Unterstützer der Pflanzaktion gewinnen.

Am Mittwoch wurden die Bäume angeliefert. "Insgesamt haben wir 17 Hochstämmer, davon wurden uns 15 Stück durch die Firma Fielmann gespendet", erklärte Dönicke. Im hinteren Teil der rund 2800 Quadratmeter großen Fläche ist alles entfernt worden – bis auf drei Bäume im Bereich des Versorgungshäuschens. Der Grund waren die dortigen Nester von Waldameisen. "Die sind geschützt und wir haben daher auch Gespräche mit den Mitarbeitern der Ameisenschutzwarte Nord geführt. Es gab keine Gründe die Tiere umzusiedeln, also behalten sie Nahrung und Schutz in Form von Bäumen zu lassen", erklärte Dönicke.

Feldahorn, Purpurerle und Winterlinde

Abwechslungsreich und standortheimisch sollten die neuen Pflanzen sein. Unter anderem werden Feldahorn, Purpurerle und Winterlinde gepflanzt. Ali Arseven, Fielmann-Niederlassungsleiter aus Kiel, übergab die grüne Spende symbolisch an Bürgermeister Olaf Plambeck, beide packten auch kurz mit an und schwangen Spaten und Schaufel.

Arseven sagte: „Wir pflanzen Bäume nicht für uns, wir pflanzen Bäume für nachkommende Generationen. Und so hoffe ich, dass die Flintbeker an diesem Grün Freude haben werden.“ Wie in Flintbek engagiert sich Fielmann bereits seit Jahrzehnten im Umwelt- und Naturschutz. Das Unternehmen pflanzt für jeden Mitarbeiter jedes Jahr einen Baum, bis heute mehr als 1,5 Millionen Bäume und Sträucher. Augenoptikermeister Ali Arseven: „Der Baum ist Symbol des Lebens, Naturschutz eine Investition in die Zukunft.“

Nach der symbolischen Pflanzaktion begann für die Mitarbeiter des Bauhofes Flintbek die eigentliche Arbeit. Während Martin Stange die Fläche striegelte, begann Meik Perkuhn mit dem Pflanzen der Bäume. "Dazu werden noch Sträucher wie Holunder, Haselnuss oder auch Hagebutte kommen", erläuterte Dönicke das weitere Vorgehen. Auch drei Bienenbäume seien bestellt, eine kleine Blühweise werde im hinteren Teil der Fläche angelegt. "Es soll dort bienen- und insektenfreundlich blühen", so der Umwelttechniker.

Von Sorka Eixmann