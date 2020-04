Die Zahl der Todesfälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde, die durch Covid-19 ausgelöst wurden, ist auf neun gestiegen. Ein 46-jähriger Mann ist an den Folgen der Viruserkrankung gestorben, teilte der Kreis in Rendsburg am Dienstagmorgen mit. 199 Menschen sind positiv auf das Virus getestet worden.