Bordesholm

Regional schnellen die Covid 19-Zahlen im Bundesgebiet in die Höhe. Ein zu laxer Umgang mit Hygieneregeln wie geringe Abstände werden von Gesundheitsämtern, wie zuletzt in Neumünster und Rendsburg, moniert. Ein schlechtes Vorbild war da auch der Amtsausschuss am Donnerstagabend in Bordesholm. Wie in Vor-Coronazeiten saßen die Mitglieder im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Der Gleichstellungsbeauftragten Claudia Houtman-Abitz platzte der Kragen – anschließend war Stühle- und Tischerücken angesagt, so dass die Sitzung mit mehr Abstand über die Bühne ging.

Keiner bemängelte zunächst etwas

18 Vertreter aus 14 Orten gehören zum Amtsausschuss. Und normalerweise ist für sie im Sitzungssaal auch bei 1,50 Meter Abstand genügend Platz. In der Vergangenheit wurde bei großen Sitzungen immer das Foyer mit dazugenommen, jeder Mandatsträger hatte einen Einzeltisch. Das ist diesmal versäumt worden. Dicht an dicht saßen die Bürgermeister wie in alten Zeit nebeneinander im U-förmig aufgestellten Plenum. Viele spürten, dass etwas falsch läuft. Keiner merkte aber zunächst etwas an.

"Wir gehören zur Risikogruppe"

Amtsvorsteher Torsten Teegen, der auch Bürgermeister in Loop ist, entschuldigte sich zu Beginn für die Sitzordnung. In seiner ureigenen Art wollte er die Situation retten. „Ich sehe ja, dass man sich in Kohorten zusammengesetzt hat.“ Das ging der Gleichstellungsbeauftragten Claudia Houtman-Abitz dann doch zu weit. „Ich finde es problematisch, so lax mit der Problematik umzugehen“, monierte sie. Es möge sein, dass die Infiziertenzahl in der Region nicht hoch sei, trotzdem wisse man nie, wer wo gewesen sei und mit wem Kontakt gehabt habe. „Wenn ich mich so umsehe, gehören wir alle zur Risikogruppe und ich aufgrund einer Erkrankung auch“, so ihre kritische Anmerkung. Entweder man tage jetzt Maske oder ändere etwas.

Amtsdirektorin will daraus Lehren ziehen

Es wurde reagiert. Amtsvorsteher Teegen und der Büroleitende Beamte Kai Volkmann sorgten mit Mitgliedern dafür, dass Tische und Stühle in die Mitte des Saales gezogen wurden. Bernd Jamrath, Bürgermeister in Reesdorf und eines der dienstältesten Mitglieder im Gremium. „Das war auch vollkommen richtig, ich habe mich auch über die Anordnung der Tische gewundert.“ Amtsdirektorin Anja Kühl räumte auf Nachfrage ein, dass „etwas falsch gelaufen ist“. Daraus wolle sie ihre Lehren ziehen. Die Schulverbandsversammlung, die regulär auch mit ihren 34 Mitgliedern in diesem Saal tagt, hatte es in dieser Woche besser gemacht. Die Sitzung ging in der großen Turnhalle der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule über die Bühne.

Keine Infizierten in der Region Bordesholm

In der Region Bordesholm gibt laut Angaben des Kreises Rendsburg-Eckernförde momentan keine Menschen, die offiziell als infiziert gelten. "Aber man sieht ja an der Altstadtschule in Rendsburg, wie schnell soetwas gehen kann", so Bernd Jamrath. Kreisweit gibt es momentan 17 Erkrankte, zwölf in Rendsburg und jeweils ein Fall in Altenholz, Kronshagen, Schwedeneck, Westerrönfeld und Schacht-Audorf. Insgesamt weist die Statistik seit Ausbruch der Pandemie 350 positiv getestete Person aus, 319 gelten als genesen. 14 Menschen sind an den Folgen von Covid 19 verstorben.

