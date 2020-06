Kronshagen

Die Corona-Pandemie wird in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Haushaltslage in Kronshagen haben. Kämmerer Kay Götze stellte im Haupt- und Finanzausschuss die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde vor. Diese sei zwar noch mit "vielen Fragezeichen verbunden", könne aber durchaus "ein realistisches Szenario sein", sagte Götze.

Liquide Mittel schmilzen bis 2024 auf eine Million Euro

Demnach ist in den Ergebnishaushalten bis einschließlich 2024 mit Fehlbeträgen von bis zu zwei Millionen Euro zu rechnen. Im Finanzhaushalt sieht es laut der Prognose ähnlich aus. Demnach dürften die liquiden Mittel der Gemeinde noch in diesem Jahr von rund 11,67 auf 6,73 Millionen Euro sinken. Bis 2024 schmilzt dieser Betrag nach den Berechnungen auf eine Million Euro zusammen. Erst danach geht es wieder bergauf. Gleichzeitig listete die Verwaltung offenen Investitionsentscheidungen in der Gemeinde auf. "Diese Maßnahmen sind im Zahlenwerk aber nicht enthalten und würden den Haushalt weiter verschärfen", sagte Götze. Die Politik ist also gefragt, bei der Priorisierung und Verteilung der Gelder genau hinzuschauen. Ein Überblick:

Anzeige

Verkehrskonzept und Straßenausbaubeiträge

UKW und Grüne hatten sich im Vorfeld der Sitzung beraten und jeweils eine Prioritätenliste erstellt. Bei beiden auf Platz eins: das Verkehrskonzept. Dieses soll nach der Sommerpause vorgestellt werden. Im Fokus steht die Verbesserung des Radverkehrs in Kronshagen. Laut Kostenschätzung würden alle Maßnahmen etwa 1,5 Millionen Euro kosten. Nach Angaben der Verwaltung könnten bis zu 40 Prozent gefördert werden. Andrea Linfoot ( CDU) signalisierte, dass man mit der Schwerpunktsetzung mitgehen könnte. Wenn man über das Verkehrskonzept spreche, müsse man aber auch über den Umgang mit der Straßenausbausatzung reden, sagte Linfoot.

Weitere KN+ Artikel

"Dieses Thema können wir nicht lange liegen lassen", ergänzte Ausschussvorsitzender Thomas Kahle ( CDU). Die Verwaltung rechnet in den kommenden 15 Jahren mit Kosten von etwa 18,8 Millionen Euro für den Vollausbau von 15 Straßen in der Gemeinde. Grundlage ist das in Auftrag gegebene Straßenzustandskataster, das nun vorliegt.

Kita und Sanierung Gymnasium

Mit dem Ausbau der Kita-Kapazitäten setzten UKW und Grüne bei ihrer Prioritätenliste auch auf Position zwei den gleichen Schwerpunkt. Wobei die Gemeinde hier bei entsprechender Nachfrage gesetzlich verpflichtet ist, neue Kita-Plätze zu schaffen. Die Verwaltung rechnet in den nächsten Jahren mit "einem weiteren Anstieg der Nachfrage". Dieser könnte man auf verschiedene Weisen begegnen: Nutzung freier Räume in bestehenden Kitas, Einrichtung einer Naturgruppe, Nutzung von frei werdenden Gebäuden oder mit einem Neubau. Diesen beziffert die Verwaltung auf etwa 730.000 Euro.

Bei der Sanierung des Gymnasiums würde etwa der gleiche Betrag fällig - allerdings pro Jahr. Über einen Zeitraum von fünf Jahren rechnet die Verwaltung "für eine notwendige Anpassung des Gymnasiums an heutige Schulstandards" grob mit 3,78 Millionen Euro. Darin enthalten sind nach Angaben eines Fachbüros die Dachsanierung sowie Verbesserung von Akustik, Raumluft, Brandschutz und Beleuchtung. Zudem werden Umbaumaßnahmen notwendig, um die Räume im Rahmen des Digitalpakts richtig ausstatten zu können.

Welche Investitionen sind Ihnen am wichtigsten? Verkehr Ausbau der Kita-Kapazitäten Neubau einer Sporthalle Generationenpark Bauarbeiten Bürgerhaus Bücherei Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Welche Investitionen sind Ihnen am wichtigsten? Welche Investitionen sind Ihnen am wichtigsten? So haben unsere Leser abgestimmt Verkehr

Ausbau der Kita-Kapazitäten

Neubau einer Sporthalle

Generationenpark

Bauarbeiten Bürgerhaus

Bücherei Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Neubau Sporthalle

Neben den Straßenausbaubeiträgen zeichnet sich auch eine politische Diskussion über den möglichen Neubau einer Sporthalle in Kronshagen ab. Johannes Reimann ( SPD) zeigte sich erstaunt darüber, dass dieser Punkt auf der Liste der offenen Investitionsentscheidungen auftauchte. CDU und SPD hatten vor knapp zwei Jahren die Idee eines Generationenparks mit Bewegungsparcours für den brachliegenden Grandplatz auf den Weg gebracht. Die UKW setzte den Neubau einer Sporthalle auf Platz drei ihrer Prioritätenliste. "Der Sportverein platzt aus allen Nähten", sagte Jana Neiser (UKW) dazu. Die Verwaltung legte eine Kostenschätzung für eine Dreifeld-Sporthalle auf dem Grandplatz vor - Gesamtkosten: 4,93 Millionen Euro. Würde eine Sporthalle neben dem Kunstrasenplatz gebaut, wäre dies nur etwa 120.000 Euro günstiger.

Bürgerhaus und Bücherei

Durch den baulichen Zustand des Bürgerhauses sind kurz- bis langfristige Investitionen von rund 2,47 Millionen Euro notwendig. Unklar ist allerdings, wie es dort weitergeht. Aktuell gibt es keine ortsansässige Gastronomie. Seit längerer Zeit arbeitet man in der Gemeinde an einem Nutzungskonzept für das Veranstaltungszentrum Kronshagens. "Bevor wir Entscheidungen zum Bürgerhaus treffen, brauchen wir das Nutzungskonzept", sagte Andrea Linfoot ( CDU). Dieses könnte auch Auswirkungen auf die benachbarte Bücherei haben. Um dessen Attraktivität zu steigern, wäre dort ein Café mit Außensitzbereich denkbar. Kostenpunkt aus der Vorlage: 193.000 Euro. Günstiger wäre es, wenn man einen Kaffee- und Kuchenbereich in die bestehende Bücherei integriert.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.