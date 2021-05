Nortorf

Aktivitäten bündeln und so das Binnenland zwischen Nord-Ostsee-Kanal und Neumünster als Ferienregion bekannter machen: Das hat sich der Verein Mittelholstein Tourismus vorgenommen. Mit neu aufgestelltem Vorstand will die Organisation nun ein Tourismusentwicklungskonzept erarbeiten und so weitere Kommunen und potenzielle Fördermittelgeber von einem Engagement zu überzeugen. Die Vorzeichen für die aktuelle Saison stehen jedenfalls gut: „Seit über die Öffnung für den Tourismus gesprochen wird, stehen bei uns die Telefone nicht mehr still“, sagt Geschäftsführer Heiko Müller.

Mittelholstein: Eine halbe Million Gäste übernachten in der Region

Nach neuesten verfügbaren Zahlen haben in der Region zwischen Nord-Ostsee-Kanal und Neumünster bereits 2017 rund eine halbe Million Gäste übernachtet. Sie stammen aus einer vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen „Binnenlandstudie“, die die Stärken und Schwächen der Regionen aufzeigen und Handlungsempfehlungen geben soll.

Mit Gründung des Vereins als sogenannter Lokaler Tourismusorganisation (LTO) ist eine der Empfehlungen bereits umgesetzt. Nun ist mit dem Naturpark Aukrug eine bislang nur örtlich aktive Organisation beigetreten. Gerd Looft-Böttiger sagt: „Wir wollen uns vom Kirchturmdenken lösen. Wer Schleswig-Holstein kennen lernen will, ist bei uns genau richtig aufgehoben“, so der bisherige Naturpark-Vorstand und jetzige zweite Vorsitzende von Mittelholstein Tourismus.

Tourismus soll Säule der Wirtschaft werden

Neben Angeboten wie der Nordart in Büdelsdorf, dem Schallplattenmuseum in Nortorf, dem Kanal und den Naturparks Aukrug und Westensee, überzeugt auch die Nähe zu den Stränden an Nord- und Ostsee, nach Dänemark und Hamburg, sagt die neue Vorsitzende Meike Derner.

Um das zu belegen, brauche es jedoch genauere Daten. Geschäftsführer Müller: „In der Studie des Landes wurden jedoch nur Orte mit mindestens drei Betrieben ab zehn Betten erfasst.“ Kleinere Anbieter und der Tagestourismus blieben außen vor. „Durch Erstellung eines eigenen Entwicklungskonzepts wollen wir aufzeigen, wie viel Tourismus wir schon haben, wo wir hinwollen und was das für die Wirtschaftskraft der Region bedeuten könnte.“ Denn noch fließe der überwiegende Teil des Fördergeldes von Land, Bund und EU an die Küsten. Das müsse sich ändern.

Vorhandene Kapazitäten könnten bald ausgeschöpft sein

Dabei ist Kassenwart Marco Neumann überzeugt: „Ohne Corona wären unsere Kapazitäten schon am Anschlag.“ Kulturtouristen, Radler und Sportbootfahrer seien das eigene Klientel. „Aber jetzt kommen natürlich auch Leute, die an den Küsten nicht mehr fündig geworden sind“, sagt er. Das Outlet-Center in Neumünster, aber auch Veranstaltungen wie die Kieler Woche sorgten sonst ohnehin bis in das Binnenland für Nachfrage.

Um sie weiter zu erhöhen, sei zum Beispiel der gemeinsame Auftritt mit der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein und anderen lokalen Organisationen wichtig. Sonst erreiche man Touristen zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen gar nicht.

Corona-Tests sind kein Problem

Für den Moment sehen sich die Touristiker aus Mittelholstein jedoch gut gerüstet, wieder Gäste aufzunehmen. „Wir können das Angebot schnell wieder hochfahren und den Leuten Lust auf Urlaub machen“, sagt Müller. Durch die Geschäftsreisenden seien viele Betriebe ohnehin weiter geöffnet gewesen. Jetzt wünscht man sich die Urlauber zurück, sagt er. Auch, um wieder wirtschaftlich arbeiten zu können. Die Hygienekonzepte dazu seien bereits aus dem vergangenen Jahr erprobt. „Da ist die Überprüfung der Corona-Tests nun auch kein Problem mehr“, so Müller.