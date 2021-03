Effiziente Corona-Tests: Dafür entwickelte der Arzt Andreas Russ mit vier Kollegen in Nortorf ein mobiles Testzentrum. Die Ärzte bieten in Schulen und 13 Kitas im Amt Nortorfer Land feste Termine für Corona-Tests an. Die nächstgelegenen Testzentren sind in Rendsburg oder Neumünster.