"Dass wir das Modell zeigen können, ist ein wahrer Glücksfall", sagt Peter Carstensen. Ein Kieler Arzt, der das Schifffahrtsarchiv kennt, hatte das Modell dem Museum übergeben. "Die ,Fritz Thyssen‘ stand im Treppenhaus einer großen Gemeinschaftspraxis. Im Zuge einer Renovierung sollte das Modell weggeschmissen werden", so Carstensen. Glücklicherweise sicherte der Arzt das Schiff und restaurierte es zusätzlich, sodass es in einem guten Zustand nun in Rendsburg steht.

Flotte für Erz- und Kohletransporst

"Die ,Fritz Thyssen‘ hat zwar nichts direkt mit Rendsburg zu tun, allerdings hat es eine besondere Geschichte", berichtet der Museumsleiter. Die Hamburger Frigga Seeschiff GmbH, deren Schiffsflotte speziell im Bereich des Erz- und Kohletransporst für die Schwerindustrie eingesetzt wurde, wollte mit der Benennung ihres Schiffsneubaus auf den Namen „Fritz Thyssen“ sein Eintreten für die jüdische Bevölkerung, die er nach der Erkenntnis der menschenverachtenden Machenschaften der NSDAP, deren Mitglied er anfangs war, ehren.

Fritz Thyssen war Industriellensohn und Vorstandsmitglied mehrerer Kohleförderungsbetriebe und -zechen sowie eisenverarbeitender Industriebetriebe. Er war Förderer und seit 1933 überzeugtes Parteimitglied der NSDAP. Jedoch durch den Umgang mit der jüdischen Bevölkerung, auch im eigenen Bekanntenkreis, sah er sich gezwungen, gegen diese Machenschaften aufzubegehren.

Flucht ins Ausland

Das fand keine Gegenliebe bei seinen hochgestellten Parteigenossen, erläutert der Museumsleiter. Letztendlich floh Fritz Thyssen ins schweizerische Ausland, später folgten dennoch Inhaftierung und Aufenthalt in mehreren Konzentrationslagern.

Anlässlich des Stapellaufes des Schiffes am 4. Oktober 1965 bei Blohm & Voss in Hamburg wurden Sonderzüge und Barkassen eingesetzt, um die interessierte Hamburger Bevölkerung teilnehmen zu lassen.

Peter Carstensen hat Kontakt zu Museen entlang des Kanals Kontakt aufgenommen. "Auch andere haben Interesse, das Schiff als Leihgabe auszustellen" , sagt er.

Jeweils mittwochs von 10 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr hat das Schifffahrtsarchiv geöffnet. Es gibt auch Führungen unter Absprache mit Peter Carstensen unter Tel. 0176/54387300.