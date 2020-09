Algendichte mit modernster Technik messen: Hans Stahl führte am Warder See die Funktion der Algae Torch von der Firma Moldaenke aus Schwentinental vor. Über Lichtwellen bestimmt das Gerät in zehn Sekunden Art und Menge der Algen. Der Standort wird per GPS bestimmt und mit den Messdaten gekoppelt.