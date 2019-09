Volles Haus: Das Interesse an der Ortsentwicklung in Rumohr scheint ungebrochen: Auch zur Abschlussveranstaltung am Mittwochabend kamen rund 50 Bürger in die Alte Schule. Die vorgestellten Ideen vom Planungsbüro BCS Stadt + Region kamen gut an, die Gemeindevertretung muss noch entscheiden.