In der Kita Möhlenkamp in Bordesholm herrscht nach der zweiwöchigen Corona-Zwangsschließung seit Dienstag wieder Leben. Wegen der Osterferien sind aber nur 50 von 100 Mädchen und Jungen in der Betreuung. Die Elternkritik am Hygienekonzept teilen Kita-Leitung und Bürgermeister Ronald Büssow nicht.