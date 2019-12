Freilichtmuseum Molfsee: Das sind die Pläne für 2020

Molfsee

Herr Rüther, unter Ihrer Leitung hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan im Freilichtmuseum Molfsee. Was war das Wichtigste?

Seit meinem Antritt zum Saisonbeginn 2012 hat das Freilichtmuseum nicht nur eine maßgebliche, sondern zwei geradezu epochale Veränderungen erfahren: Da ist zunächst der Übergang der Trägerschaft von einem bürgerlich getragenen Verein in die öffentliche Trägerschaft der Stiftung SH-Landesmuseen zum 1. Januar 2013, eine Veränderung, die sehr vielfältige und komplexe Folgen hatte.

Bitte werden Sie konkret.

Eine davon ist – und das ist dann auch gleich die zweite wichtige Veränderung – die Ergänzung des bestehenden Freilichtmuseums durch das im Bau befindliche neue Ausstellungs- und Eingangsgebäude. Dieser Bau ist nicht nur als Neubau in einem bestehenden Freilichtmuseum von überregionaler baukultureller Bedeutung. Er bietet uns vor allem langfristig die Möglichkeit, unserer Museums- und Ausstellungsarbeit besser als im bisherigen Freilichtmuseum an die Gegenwart heranzuführen. Neben der um 1960 getroffenen grundsätzlichen Entscheidung, für Schleswig-Holstein ein Freilichtmuseum zu bauen, und dessen Eröffnung 1965, sind das sicher die beiden bisher bedeutendsten Schritte in der Entwicklung des Museums.

Hatten Sie bei der Übernahme des Museums auch Ideen, die Sie nicht umsetzen konnten?

Eine ganze Menge. Und es wäre ja auch schlimm, wenn mir und dem gesamten Team schon die Ideen ausgegangen wären. Die oben beschriebene rasante Entwicklung, vor allem das große Neubauprojekt, bindet sehr viel Arbeitskraft und Geld – man darf ja nicht vergessen, dass es sich nicht nur um ein Bauprojekt handelt, sondern dass wir derzeit auch eine große neue Dauerausstellung für den Neubau konzipieren. Zwangsläufig müssen wir daher die Ideen, die ich zur äußerst notwendigen Weiterentwicklung der bestehenden Freigeländeausstellung habe, zurückstellen. Viele aktuelle und wichtige gesellschaftliche Themen könnte man auch wunderbar im altbekannten Freilichtmuseum aufgreifen und thematisieren.

Zum Beispiel?

Etwa die Themen Nachhaltigkeit, die ethischen Herausforderungen der Nutzung des Tieres durch den Menschen, die Probleme der Energiegewinnung oder auch die kulturelle Prägung Schleswig-Holsteins als europäisches Brückenland zwischen Nord und Süd, West und Ost. Das sind alles nicht nur hochaktuelle Themen, sie besitzen vielmehr auch eine große historische Tiefe und Kontinuität. Diese Themen beschäftigten jede Generation, und jede Generation musste ihre Lösungen finden. Oft hatten sie Folgen bis in die Gegenwart. All das würde ich gerne im Freilichtmuseum aufgreifen. Aber bislang hatten wir dazu noch nicht genügend Kapazitäten. Man kann eben nicht alles gleichzeitig.

Mit dem Neubau wird sich einiges ändern – können Sie schon etwas verraten?

Bisher präsentieren wir die Alltagsgeschichte des ländlichen Raumes etwa von 1550 bis zum Ersten Weltkrieg, also dem frühen 20. Jahrhundert. Wir wären dumm, wenn wir das noch einmal in der neuen Dauerausstellung wiederholen würden. Daher konzentrieren wir uns nun auf die Themen und Herausforderungen, vor denen die Schleswig-Holsteiner zur Bewältigung ihres Lebens und ihres Alltags in den letzten 100 Jahren standen. Und das werden wir in einer ganz neuen Art und Weise darstellen: unterhaltsam, vielfältig und überraschend. Ich erhoffe mir davon auch, dass die Besucherinnen und Besucher, nachdem sie in der neuen Dauerausstellung einen neuen Blick auf Alltagsgegenstände der jüngeren Vergangenheit entwickelt haben, auch die Häuser, Geräte, Möbel und die vielen anderen Objekte, die wir schon lange im Freilichtmuseum zeigen, von sich aus mit neuen Fragen und aus neuen Blickwinkeln betrachten. So wird die neue Ausstellung den Besuchern wichtige Impulse geben und auf das alte Freilichtmuseum erfrischend ausstrahlen.

Worauf freuen Sie sich als Museumsleiter im kommenden Jahr besonders?

Ohne Zweifel: auf die Eröffnung des Neubaus im Herbst kommenden Jahres. So etwas erlebt nicht jeder Museumsleiter in seiner beruflichen Laufbahn, und wenn er das Glück hat, dann sicherlich nur einmal. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Und dafür bin ich allen, die dies ermöglichen, sehr dankbar.

Was bereitet Ihnen an Ihrem Beruf am meisten Freude?

Meistens der Umgang mit den Menschen wie den Kollegen im Torhaus, im Bauhof des Museums und im Gelände: Alles Menschen mit dem Herzen auf dem rechten Fleck. Sei es, dass ich es einmal mitbekomme, dass wir gemeinsam Besucherinnen und Besuchern einen schönen und bereichernden Tag bescheren konnten. Seien es die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen ich im Museum die Möglichkeit geben möchte, nicht nur Museumskultur zu konsumieren, sondern selbst, als unsere Partner und mit uns zusammen, kulturschaffend tätig zu sein. Am meisten berührt mich aber die positive Resonanz auf zwei Projekte: Zum einen unsere Kooperation mit den Kindertagesstätten der Stadt Kiel, durch die wir vielen Kindern, die sonst nicht die Möglichkeit dazu haben, zu uns kommen, einen eine Woche währenden Aufenthalt draußen im Museum zu ermöglichen. Und zum anderen die Kooperation mit dem „Kieler Fenster“ durch die Menschen, die durch ein sie traumatisierendes Unglück arbeitsunfähig wurden, die Möglichkeit erhalten, wieder einer sinnvollen und sie bereichernden Tätigkeit nachzugehen. Wenn ich sehe, mit wie viel Freude uns diese Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Arbeit entgegentreten, denke ich, dass es nicht ganz sinnlos ist, was ich da so im Molfsee mache.

Was gefällt Ihnen am wenigsten an Ihrem Job?

Die Diskrepanz zwischen dem Wollen und dem Können. Trotz aller großartigen Unterstützung durch das Land als öffentlichem Geldgeber, der Stiftung als unserer Trägerin und dem Museumsverein, der jährlich beträchtliche Mittel zur Verfügung stellt, und trotz des großen Engagements aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehen wir alle immer tausend Aufgaben, die noch nicht erledigt werden konnten.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Während wir uns bemühen, die 60 historischen Gebäude einmal grundlegend zu sichern, etwa die Reetdächer zu erneuern, die Fenster und Türen zu reparieren und die Holzschädlinge zu bekämpfen, fällt ein Teil des Außenzauns aus Altersgründen zusammen. Und eh wir uns versehen, ist schon wieder das erste der reparierten Reetdächer undicht. Und um uns um all dies kümmern zu können, muss die wichtige Aufgabe, die inhaltliche Vermittlungsarbeit zu überarbeiten und an aktuellen gesellschaftlichen Themen auszurichten, unterbrochen werden. Ich habe es etwas überspitzt dargestellt, aber im Grunde ist es so. Manchmal fühle ich mich wie Siphos. Und daraus resultiert die Sorge, dass ich, wenn ich 2034 in den Ruhestand gehe, meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger das mir anvertraute kulturelle Erbe in einem nicht so guten Zustand übergeben kann, wie ich es eigentlich als meine Pflicht empfinde.

Wie lautet Ihr Geheimtipp für einen Besuch im Freilichtmuseum?

Über die Seitenwege anstatt über den stark frequentierten Hauptweg unseres Museums wandern und sich dabei Zeit lassen: Auf eine Bank setzten und weite Blicke auf die stimmungsvoll in die Landschaft eingefügten Häuser erproben. Einmal zehn Minuten still in einem historischen Haus verbringen und die Stimmung auf sich wirken lassen. Und am Schluss an der Meierei Kaffee und Kuchen genießen. Das sind alles weniger wissenschaftlich-intellektuelle Zugänge als vielmehr sinnliche. Aber ohne Sinnlichkeit ist Kultur schrecklich, und ohne Empathie sind auch Wissenschaft und Erkenntnis unmöglich.

Als Landesmuseum für Volkskunde 1965 eröffnet Das Schleswig-Holsteinische Freilichtmuseum (seit 2013 Freilichtmuseum Molfsee – Landesmuseum für Volkskunde) wurde 1965 eröffnet. Das rund 40 Hektar große Museumsgelände gehört zu den größten Freilichtmuseen in Norddeutschland. Ab 1961 leitete der Kunsthistoriker Alfred Kamphausen den Aufbau, bis 1978 blieb Kamphausen Leiter. Nachfolger war Carl Ingwer Johannsen, seit 2012 lenkt Wolfgang Rüther die Geschicke. Im Freilichtmuseum wird die Alltags- und Kulturgeschichte des ländlichen Schleswig-Holsteins präsentiert, rund 60 historische Gebäude aus dem 16. bis 20. Jahrhundert, die an anderen Orten in Schleswig-Holstein ab- und in Molfsee wieder aufgebaut wurden, sind zu sehen. Hinzu kommen Veranstaltungen wie Sonderausstellungen, Märkte, Theateraufführungen oder Konzerte. Seit Januar 2013 gehört das Museum zur Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. 2017 begann der Bau eines neuen Eingangs- und Ausstellungsgebäudes, in dem ab 2020 auch die Exponate aus dem 2014 geschlossenen Museum auf dem Schleswiger Hesterberg zu sehen sein sollen. Damit wird das Freilichtmuseum ganzjährig geöffnet sein.

