In Molfsee haben die Grünen gefordert, die Sitzung des Umwelt- und Wegeausschusses am 1. März virtuell stattfinden zu lassen. Noch fehlt es dafür aber an den technischen Voraussetzungen, sagt Verwaltungschefin Ute Hauschild. In Flintbek steht hingegen die erste Online-Sitzung an.