Molfsee

"Man muss Ideen haben, dann wird vieles besser", ist Sabine Seifert überzeugt. Sie ist Organistin und Kantorin in der Thomaskirche in Schulensee, auch ihr fehlen die Präsenzgottesdienste und vor allem die dazugehörende Musik. "Da wir die Kirche ja geöffnet haben, wäre es doch eine Option, Besuchern und Besucherinnen auch eine musikalische Untermalung anzubieten", erklärt Seifert.

Bisher konnten die Gäste der Kirche zwar die Architektur des Gebäudes genießen oder in stiller Einkehr den Altarraum auf sich wirken lassen, die neue Klangsäule bereichert den Besuch nun um die Möglichkeit, aus Orgel-, Klavier-, Chor- und Kammermusiken zu wählen und die Musik in der Kirche abspielen zu lassen.

IT-Programmierer setzte die Idee der Kantorin um

"Ich fand es immer schade, dass während der Öffnungszeiten keine Kirchenmusik gespielt werden konnte", erinnert sich Seifert. Die Idee setzte Ehemann Gerold H. Werner nun gekonnt um. "Ich bin kein Musiker, aber ich bin begeistert von klassischer Musik. Und als IT-Berater kenne ich mich mit den entsprechenden Programmierungen aus", fügt er noch hinzu.

Eine Vorgabe hatte er: "Oberste Prämisse bei der Entwicklung und Programmierung dieser Klangsäule war die maximal einfache Bedienung für die Besucher der Kirche, aber auch für die Kantorin zum Wechsel des Musikprogramms." Genau das ist gelungen, sogar coronakonform, denn: "Die Klangsäule muss nicht einmal angefasst werden, es ist ein Sensor, der den Finger registriert. Zwei Lautsprecherboxen, eine intelligente Verkabelung, fünf Musikstücke wurden ausgewählt und aufgespielt - und fertig war die moderne Version einer Musikbox für die Thomaskirche.

Coronakonformes Gerät, das auf Sensoren reagiert

Sabine Seifert freut sich sehr über die schnelle Umsetzung ihrer Idee. "Durch die neue Möglichkeit, Musik abspielen zu können, die in der Thomaskirche selbst durch die hier bekannten Musiker aufgenommen wurde, werden Eindruck und Empfinden des Kirchenraumes wunderbar ergänzt." Das sieht auch die Vorsitzende des Kirchengemeinderates so. "Wir freuen uns sehr über die gelungene Idee und deren Umsetzung. Damit haben wir die Möglichkeit zu mehr Teilhabe, der Altarraum wird viel intensiver genutzt werden können", sagt Hildegard Hohmann.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fünf klassische Stücke zur Auswahl

"Wir sind zwar nicht sicher, aber es ist vermutlich die erste und auch einzige Klangsäule in einer Kirche in Norddeutschland", fügt Seifert noch hinzu. Neben der Violinsonate in d-Moll von Johannes Brahms mit Rüdiger Debus an der Violine und Sabine Seifert am Klavier stehen auch der Thomas-Chor mit "Cantique de Jean Racine", Kalejs Toccatas "Allein Gott in der Höh'"(Sabine Seifert) sowie Arvo Pärts "Spiegel im Spiegel" (Stefan Grové und Sabine Seifert) und Domenico Scarlattis Sonata d-Moll (Sabine Seifert) zur Auswahl.

Natürlich ist die Nutzung der Klangsäule kostenfrei, sie steht während der Öffnungszeiten der Kirche zur Verfügung. "Meistens wird die Kirche gegen 8 Uhr morgens geöffnet, gegen 17 Uhr wird wieder abgeschlossen", so Seifert.