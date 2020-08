Molfsee

Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hamburger Chaussee kam am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein Mann mit einem Messer in der Hand auf den 64-Jährigen zu. Dieser wählte den Notruf. Daraufhin entfernte sich der nur 1,10 bis 1,20 Meter große Angreifer mit einem Laufrad für Kinder. Hintergründe zu dem Vorfall sind nicht bekannt.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04347/3350 zu melden.

Anzeige

Weitere Nachrichten aus Rendsburg lesen Sie hier.