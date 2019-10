Landesplanung lehnt Lidl-Ausbau ab

Molfsee

Lidl war an die Gemeinde herangetreten, um die Verkaufsfläche des Marktes von 1000 Quadratmetern auf 1300 Quadratmeter aufzustocken. Nach 2016 wäre das die zweite Erweiterung des 2010 eröffneten Marktes, für den extra ein Kreisverkehr eingerichtet werden musste. Die Planungen sehen vor, das Gebäude an der nordwestlichen Seite um rund 15 Meter zu erweitern. Dabei sollte es sowohl im Gebäude, als auch bei den vorhandenen Stellplätzen Änderungen geben. Außerdem soll an der südöstlichen Gebäudeseite ein Anbau für einen Bäcker mit einer Fläche von rund 70 Quadratmetern entstehen. Dafür müsste der Bebauungsplan geändert werden.

Landesplanung sagt Nein

Der Aufstellungsbeschluss wurde im Bau- und Planungsausschuss mit vier Stimmen von UWM, FDP und CDU am 26. August gefasst. SPD und Grüne (drei Stimmen) stimmten dagegen. Am 20. September gab es zusammen mit Vertretern von Lidl ein Gespräch mit der Landesplanung. „Dabei wurde mitgeteilt, dass von Seiten der Landesplanung der geplanten Erweiterung nicht zugestimmt wird“, teilte Bürgermeisterin Ute Hauschild mit. Der Markt würde zu groß für eine Gemeinde wie Molfsee werden.

Keine weitere Sondergenehmigung

Molfsee sei laut Landesentwicklungsplan kein Unterzentrum, deshalb dürften Discounter nur maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, erklärte Bauamtsleiter Jan Evers. Mit einer Ausnahmegenehmigung hatte Lidl 2016 durch das Herausnehmen einer Wand zum Lager die Verkaufsfläche auf 1000 Quadratmeter erweitert. Auch diese Erweiterung war in der Gemeinde umstritten. Penny hat für seinen 2018 fertiggestellten Neubau eine Sondergenehmigung für 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche erhalten.

Bäcker oder separates Café noch möglich

Mit der geplanten Erweiterung wolle Lidl nicht das Sortiment vergrößern, sondern mit der neuen Ladenfläche die Attraktivität beim Einkaufen für die Kunden steigern, erklärte Hauschild die Intention des Unternehmens. Dazu werde es jetzt nicht kommen. „Für uns ist die Entscheidung der Landesplanung bindend“, sagte Evers. Diese beträfe nur die Vergrößerung der Verkaufsfläche des Discounters. Die Möglichkeit, für einen Bäcker oder ein Café anzubauen oder aber auch ein separates Gebäude dafür zu bauen, seien davon nicht betroffen. Lidl selbst wollte sich auf Anfrage dieser Zeitung zur Entscheidung der Landesplanung nicht äußern.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.