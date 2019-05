Molfsee

Gleich beginnt eine Führung mit dem Titel " Meierei unter Dampf". Die ersten Besucher warten schon am Eingang der rot geklinkerten historischen Meierei mit ihrem charakteristischen hohen Schornstein. Weit hinten am Ende des weitläufigen sanft geschwungenen Geländes des Freilichtmuseums Molfsee steht der Backsteinbau.

Harte Arbeit

Es dauert, bis Besucher dort ankommen. "Aber es hat sich gelohnt", sagt Erwin Fischer aus Neumünster. "Jetzt habe ich eine Vorstellung davon, wie hart die Arbeit damals war." Der Angestellte war mit seinen beiden Söhne im Grundschulalter gekommen. Die Jungs sahen das erste Mal eine historische Meierei von Innen.

Bevor Thomas Jürgensen eine neue Besuchergruppe durch die Räume der Meierei führt, prüft der gelernte Meierist noch einmal Zentrifuge, Trommelerhitzer und Butterfass. Breite Riemen treiben Schwungräder an. Eine lange Stange dicht unter der Decke dreht sich. Der Kolben einer schwarzen Dampfmaschine im Nebenraum treibt sie an. Auf der Welle liegen die Riemen.

Im Kessel lodert das Feuer

Einen Raum weiter steht Michael Hildebrandt. Ohne ihn liefe an diesem Sonntag nichts. Der ausgebildete Kesselwart schippt Kohle in den Kessel, schürt das Feuer und prüft noch einmal den Wasserstand. Die Anlage läuft tadellos. Die Führung kann beginnen.

Sieben Tage, zwölf Stunden

Thomas Jürgensen erklärt den Besuchern: "Das Leben in der Meierei war früher etwas anderes als heute in der Zeit der 35-Stunden-Woche. Früher wurde an sieben Tagen gearbeitet. Immer zwölf Stunden, mindestens. Der Sonntag war mitunter frei."

Der Vorsitzende des Fördervereins für die Museumsmeierei weiß, wovon er spricht. Der gelernte Meierist kennt die Geschichte aus Erzählungen seines Großvaters, der als Meierist arbeitete.

