Die Kirchengemeinde Schulensee hat wie einige andere aufgrund der Pandemie beschlossen, Gottesdienste und Krippenspiele bis zum 5. Januar abzusagen. Dennoch wird es weihnachtlich in der Thomaskirche: Per Video kann man an den Weihnachtsfeiertagen bei Gottesdienst und Krippenspiel online dabeisein.