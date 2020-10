Der Countdown läuft: In Molfsee ist in 2,5 Wochen Bürgermeister-Direktwahl. 4376 Wahlberechtigte können sich am Sonntag, 8. November, zwischen Amtsinhaberin Ute Hauschild (50) und ihrem Herausforderer Timo Boss (32) entscheiden. Beide treffen am Donnerstag bei einer Debatte aufeinander.