Es war ein deutliches Ergebnis: Bei der Bürgermeister-Wahl in Molfsee holte Herausforderer Timo Boss am Sonntagabend 57,01 Prozent der Stimmen. Amtsinhaberin Ute Hauschild konnte nur 42,99 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, so dass Boss ab 1. April 2021 die Amtsgeschäfte übernimmt.