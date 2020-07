Molfsee

"Es geht so nicht weiter, wir müssen etwas machen“, sagt Bürgermeisterin Ute Hauschild mit Nachdruck in der Stimme. In der Gemeinde Molfsee und auch im Amt Molfsee gibt es derzeit Probleme mit der Einhaltung der Straßenreinigungssatzung.

"Es wurde in den vergangenen Wochen vermehrt festgestellt, dass Hecken, Bäume und Sträucher auf beziehungsweise an privaten Grundstücken in den öffentlichen Verkehrsraum der Gemeinden hineinwuchern und damit die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigen", führt sie weiter aus.

Sicherheit der Verkehrsteilnehmer darf nicht gefährdet werden

„Der offizielle Begriff heißt Lichtraumprofil“, erklärt die Verwaltungschefin. Und hat den passenden Paragrafen parat: „Nach Paragraf 33 Absatz 3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein müssen Anpflanzungen aller Art so angelegt werden, dass sie nicht in den Lichtraum der Straße und des Gehweges hineinragen und hierdurch die Sicherheit des Straßenverkehrs, einschließlich der Fußgänger, beeinträchtigen“, erläutert Hauschild.

Im Klartext bedeutet das: Radfahrer oder Fußgänger können sich nur noch eingeschränkt auf einem Bürgersteig bewegen, für Fahrzeuge ist es unübersichtlich, an Kreuzungsbereichen in die anderen Straßen zu sehen. "Wir gehen nicht davon aus, dass die Bürger das bewusst nicht machen. Besonders Neubürger wissen nicht, dass die Zuständigkeit für den Bereich Straße und Gehweg bei ihnen liegt", fügt Hauschild noch hinzu. Denn häufig sei es in Städten so, dass Bürger für die Reinigung bezahlen und selbst nicht zuständig sind.

Grundstückseigentümer sind laut Satzung in der Pflicht

Das ist in Molfsee und auch im Amt anders. Für die Verkehrssicherheit aller ist daher der Rückschnitt ein Muss, das gilt auch bei Feldwegen. „Grundstücksanlieger müssen Hecken, Sträucher und Bäume zurückschneiden, damit eine uneingeschränkte Nutzung der Feldwege besonders während der Erntezeit gewährleistet ist.“

In dem Zusammenhang weist die Gemeinde Molfsee auf die Regelung des Landesnaturschutzgesetzes hin, wonach in der Zeit vom 15. März bis 30. September das Schneiden von Gehölzen verboten ist. „Das gilt hier nicht, denn Grundstückseigentümer sind zu einem solchen Rückschnitt unter Berücksichtigung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinden verpflichtet, da es sich um eine Maßnahme handelt, die aus Verkehrssicherheitsgründen dringend erforderlich ist und im öffentlichen Interesse liegt“, so Hauschild.

Rinnsteine müssen gereinigt werden

Ebenso wichtig wie das Schneiden von Gehölzen ist auch das Reinigen der Rinnsteine, auch das wird in der Satzung geregelt. Spätestens wenn die ersten Starkregenfälle kommen, ist es wichtig, dass die Abflüsse sauber sind. In dem Zusammenhang betont Ute Hauschild: „Das Ordnungsamt wird vermehrt Kontrollen durchführen, um zu sehen, wie die Straßenreinigungssatzung umgesetzt wird."

