Eine besondere Gemeindevertretung steht am Donnerstag in Molfsee an: Bürgermeisterin Ute Hauschild wird verabschiedet, Timo Boss als neuer Bürgermeister verpflichtet - daher wird eine Präsenzsitzung geplant. Sicherheit steht im Fokus, den Kommunalpolitikern wird ein Corona-Schnelltest angeboten.