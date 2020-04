Der Modultrakt nimmt Gestalt an: Neun von 18 Containern sind am Mittwoch auf dem Areal der Herderschule in Rendsburg montiert worden - am Donnerstag werden weitere neun der jeweils fünf Tonnen schweren Baukörper per Sattelzug angeliefert und per Kran an die richtigen Stellen gehievt.