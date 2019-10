Wenn die Christuskirche am Freitagabend ihre Pforten öffnet, erwartet Besucher ein etwas anderes Konzert. Die Johnny-Cash-Tribute-Band "The Line Walkers" spielt Songs aus dem Repertoire des "Man in Black" - und wird bei einigen Liedern von knapp 100 Konfirmanden der Gemeinde gesanglich begleitet.