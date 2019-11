Das Museum „Tor zur Urzeit“ in Brügge hat sein größtes Geburtstagsgeschenk zum zehnten Jahrestag bekommen: Die Bingo-Lotterie fördert den 25 000 Euro teuren Skelettnachbau eines Elasmosaurus mit 16 400 Euro. Am 1. Februar soll die neue 13 Meter lange Attraktion in der Dorfstraße 4 stehen.