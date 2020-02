Urzeit-Plesio im Mittelpunkt

Sind Sie dafür, die Flintbeker Schule am Eiderwald an ihrem bestehenden Standort zu erhalten? Darüber sollen die Flintbeker am 15. März entscheiden. Die Initiatoren des Bürgerentscheids gaben dazu in der Gemeindevertretung ihre Stellungnahme ab - ebenso die Gemeindevertretung.