Bordesholm

Die Auszeichnung hatte der Vorstand des Musikfördervereins in der Mitgliederversammlung am Dienstag in der Hauptstelle der Bordesholmer Sparkasse beschlossen. Die Vereinsversammlung inklusive Konzert mit der Kieler Klesmerformation Di Chuzpenics und anschließendem Empfang organisiert das Geldinstitut bereits s...