Andreas Goessing ist bereit für Neustart

Vor knapp sechs Wochen war die Sache klar. Nachdem am Wochenende zuvor noch spekuliert worden war, musste Leiter Andreas Goessing am 16. März seine Kronshagener Musikschule wegen Corona schließen, zunächst bis zum Ende der Osterferien. Für den diplomierten Pianisten zunächst ein "Glück im Unglück". In den Osterferien hätte die Musikschule ohnehin geschlossen gehabt. "Daher waren zwei Wochen zunächst ein überschaubarer Zeitrahmen", sagt Goessing.

Es habe viele solidarische Rückmeldungen der Schüler und Lehrer gegeben. Einige Schüler und ihre Familien hätten trotz des Unterrichtsausfalls ihre Gebühren weiter überwiesen, um Lehrer und Musikschule zu unterstützen. Etwa 30 Musiklehrer unterrichten als Honorarkräfte in Kronshagen. Sie kommen aus Kiel, Hamburg oder Lübeck. Die Bandbreite bei den knapp 400 Schülern ist groß. Die Altersspanne reicht von vier bis 85 Jahren. Von der musikalischen Früherziehung über Einzelunterricht bis zum Ensemblespiel gibt es verschiedenste Angebote.

Online-Unterricht gute Variante, aber keine Dauerlösung

Und diese verlagerten sich in den vergangenen Wochen in die digitale Welt. Nach ein paar Tagen der "Schockstarre" hätte sich im Austausch mit den Lehrern schnell die Möglichkeit des Online-Unterrichts über Apps wie Skype oder Zoom herauskristallisiert, sagt Goessing. "In dieser Notsituation war es das Beste, was man draus machen konnte. Aber es ist natürlich keine Dauerlösung", ergänzt er. "Der Musikunterricht lebt natürlich vom persönlichen Kontakt, der Schüler-Lehrer-Bindung. Die erfüllt eine ganz wichtige Funktion, das merkt man schon", sagt Goessing. Dennoch seien auch viele Eltern dankbar für den Online-Unterricht gewesen, da die Freizeitmöglichkeiten ihrer Kinder durch Corona stark eingeschränkt waren.

Separate Eingänge, Einzelunterricht und Schutzmasken

Da es nicht bei der Schließung bis zum Ende der Osterferien blieb und die Corona-Beschränkungen bis Anfang Mai verlängert wurden, hofft Goessing nun darauf, dass die Musikschule in der kommenden Woche wieder öffnen darf. Dafür sieht er sich gut vorbereitet. Denn das Gebäude in der Eckernförder Straße verfügt über mehrere separate Eingänge. "So können wir Kontakte zwischen den Musikschülern absolut minimieren und uns an die Abstandsregeln halten. Es darf sich dann nur ein Schüler mit einem Lehrer zur gleichen Zeit in einem Raum aufhalten", sagt Goessing. Wer noch nicht an der Reihe ist, muss draußen warten. Die Aufenthaltsräume, in denen Schüler sonst auf den Bus warten oder Hausaufgaben machen, bleiben geschlossen. Desinfektionsmittel sei vorhanden, auch Masken, sowohl Einweg- als auch FFP2-Masken, hat Goessing besorgt. Über Plexiglasscheiben denkt er nach.

Schüler brauchen richtigen Unterricht als Vorbereitung auf Ausbildung oder Studium

Der Neustart wäre ein sanfter. Kinderkurse oder Proben mit Orchester, Band oder Chor würden weiter pausieren, nur der Einzelunterricht beginnen. "Ich bin immer im Austausch mit Lehrern und Schülern. Und alle warten auf die Nachricht, dass es nächste Woche losgehen kann", sagt Goessing. Viele Schüler wollten sich auf eine musikalische Ausbildung oder ein Musikstudium vorbereiten. "Die brauchen richtigen Unterricht", sagt Goessing. Er habe aber auch größtes Verständnis dafür, wenn Schüler, insbesondere aus der Risikogruppe, aus Sorge dem Unterricht zunächst fernblieben. Für alle anderen scheint die Musikschule Kronshagen gut gerüstet zu sein.

