Christian Ruge hat viel Musik im Kopf

Die Corona-Krise nutzte Christian Ruge produktiv. Zwei bis vier Stunden täglich komponierte und arrangierte der musikbegabte 17-Jährige in den ersten sieben Wochen des Lockdowns. Für seine Großeltern und seine Großtante nahm der Teenager aus Langwedel Klavierkonzerte per Handy auf. Eine Klausurersatzleistungsaufgabe begrenzt aktuell die Zeit des G8-Schülers von Max-Planck-Schule in Kiel.

Als Dank für sein erstes Stück bekam Christian Ruge eine Noten-Software

Mit dem Stück „Nessaja“ fing 2016 die Karriere des Musiktalents Christian Ruge als Arrangeur für den Feuerwehrmusikzug Amt Nortorfer Land an. Er legte sein Arrangement dem musikalischen Leiter Torsten Helm vor. Der Profi-Musiker machte es kurz. Keine Kritik, keine Verbesserungsvorschläge. „Schick mal die Stimmen für die Instrumentengruppen“, hieß es. Das Stück war gekauft, das Honorar praktisch: Der Musikzug schenkte dem Jugendlichen die professionelle Noten-Software „Sibelius“.

Das Trompetenspiel bringt er sich selbst bei

Musik umgibt Christian Ruge im Alltag. Sie fällt ihm leicht. Seit zehn Jahren hat er Klavierunterricht, vor sieben Jahren lernte er als zweites Instrument Tenorhorn. „Damit ich bei den Umzügen des Musikzugs mit dabei sein kann. Das ist mit dem Keyboard schwer“, sagt er verschmitzt. Das Trompetenspiel bringt er sich inzwischen selbst bei: „Die Klappentechnik entspricht dem Tenorhorn, den Ansatz muss man üben.“ Parallel lernt er Cello. Er spielt in der Big Band der Max-Planck-Schule Klavier. Aktuell leitet er vertretungsweise das siebenköpfige Schulorchester.

„Die Ideen kommen einfach so!“

Vor sechs Jahren schrieb Christian Ruge die ersten kleinen Stücke: „Ich habe eine Melodie über einen Text gelegt.“ Inzwischen komponiert der begabte Musiker in anderen Dimensionen: Ein Werk für Sinfonieorchester entsteht, Stücke für Big Band, ein Klavierkonzert, Popsongs. Für den Kreismusikzug vertonte Christian Ruge das Gedicht „Herr von Ribbeck“ als Auftragsarbeit. Für den Nortorfer Filmemacher Helmut Böttcher schreibt er Hintergrundmusiken für dessen Filme aus der Region. Aktuell entsteht eine Programmmusik zu allen Monaten im Jahr. „Vier sind fertig. Gerade schreibe ich am Mai.“ Dazu schrieb er kurzfristig Stücke, mit denen er im Familienquartett mit seiner Mutter Sonja Ruge und den Geschwistern Niklas und Lotta während der Corona-Krise vor Seniorenheimen auftreten will. „Die Ideen kommen einfach so“, berichtet der junge Komponist, wie Melodie und Rhythmus entstehen. Aus dem Kopf bringt er die Noten zu Papie, analog. Im zweiten Schritt nutzt er die Profi-Software als Arbeitserleichterung. „Ein Knopfdruck genügt, dann habe ich die Noten für alle Instrumentengruppen.“

Die Klänge entstehen zunächst im Kopf

Im Wasserfalltempo vom ersten Ton bis zum Schlussakkord strömen die Kompositionen nicht durch seinen Kopf. Die Stücke wachsen nach und nach, erzählt er offen. Er gibt ihnen die Zeit, die sie brauchen. Ein Klavier braucht er zum Komponieren nicht. „Ich bin Absoluthörer, ich kann mir die Klänge im Kopf vorstellen.“ Der Schnitt von 1,9 im jüngsten Zeugnis ermöglicht dem Schüler, seine Kreativität mit Zustimmung seiner Eltern zu leben. Außerdem hat er noch Zeit für die Jugendfeuerwehr, Judo als Hobby und Unterricht in einer Enrichment-Klasse.

Ausnahmetalent

Berufswunsch Musik? Darauf will sich das Ausnahmetalent nicht festlegen: Mathematik oder Musik interessieren den G8-Schüler gleichermaßen. Die Tendenz geht gerade in Richtung Mathematik: „Ich will weiter komponieren, wahrscheinlich nur in Teilzeit.“

