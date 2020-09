Die Turnhalle der Grundschule an den Eichen in Kronshagen wurde zum Atelier: 28 Schüler beteiligten sich am Projekt „Kunst hoch Schule“ der Kieler Muthesius Kunsthochschule und gestalteten mit Künstlerin Roswitha Steinkopf lebensgroße Selbstporträts, die Einblick in ihre Gefühlswelt geben.