Mauersegler brüten jeden Sommer im Turm der St. Martin Kirche in Nortorf. Für weitere Paare baute der Naturschutzbund mit der Freiwilligen Feuerwehr an der Grundschule vier neue Nistkästen an. Die Zugvögel zählen zu den Wundern der Natur. Sie können im Schlaf fliegen.