Bordesholm

Herr Lembrecht, können Sie sich noch an ihren ersten Tag als Lehrling erinnern?

Heinrich Lembrecht: Nur zu gut, das war am 2. August 1970 – ich bin eine halbe Stunde zu spät gekommen, weil es Probleme mit dem Zug gab (lacht). Vom Bahnhof bin ich zum alten Kreishaus gerannt, es war ein heißer Tag, verschwitzt mit Sakko kam ich an. Irgendwie war der Tag eine Katastrophe. Das besondere: Wir waren die ersten Azubis in der Kreisverwaltung.

Haben Sie sich denn für den ersten Tag als Rentner etwas ganz Besonderes vorgenommen?

Nein, was besonderes vorgenommen habe ich mir nicht. Es steht an, die Hecke zu scheren. Das ist traditionell in der ersten Juliwoche. Ich freue mich darauf, dies in Ruhe und Muße mit meinen Nachbarn zu machen, und abends wird gegrillt.

Werden Sie etwas vermissen?

Ja, natürlich. Ich weiß selber nicht genau was. Aber ich denke, es wird mir fehlen, Teil eines funktionierenden Systems zu sein, hier zwischen meinen Kollegen, dem Ehrenamt, meinen Bürgermeistern.

Als sie in der Verwaltungsschule Bordesholm ihre Ausbildung absolvierten, haben Sie da ihr Herz an den Ort verschenkt?

Nein, das habe ich 1971 nicht, es war ein anderes Bordesholm als heute. Da bin ich noch über die alte K 71 gefahren, kenne noch die Bahnschranke und die alte Akademie mit Sechs-Bett-Zimmern. Damals wurde Amselfelder Rotwein auf den Fluren getrunken. Und es gab die Disco an der Kreuzung. Als Protokollführer der Gemeinde Ellerdorf habe ich später gemerkt, wie direkt in einem Ort mit den Bürgern gearbeitet wird, und man sieht, was man beschließt. Deshalb bin ich vom Kreis zum Amt gewechselt.

Im Juli 2007 gab es auf Druck des Landes die Fusion zwischen Amt und Bordesholm?

Das war richtig. Die Verwaltungskraft ist gestärkt worden. Die Fusion war deshalb einfacher, weil eine gewachsene Amtsstruktur vorlag und man im alten Rathaus bereits zusammen untergebracht war. Von den Bürgern wurde der Zusammenschluss angenommen, heute kommen auch deutlich mehr Bürger als früher ins Rathaus.

Fusionsgespräche mit dem Amt Flintbek gab es 2014/2015. Wären weitere Gespräche sinnvoll?

Wir haben eine gute Nachbarschaft, teilweise gute Kooperation mit Flintbek, auch mit Molfsee. Auf längere Sicht sehe ich Bordesholm in der Tat als einzigen kommunalen Dienstleister zwischen Kiel und Neumünster. Die baulichen Möglichkeiten gegenüber vom Bahnhof sind gegeben. Und wir sind die einzige Verwaltung im Land, und damit gebe ich gerne an, mit eigenem Interregio-Anschluss.

So wie ich Sie einschätze, würden Sie nie einen Lieblingsort aus den 14 hervorheben?

Da haben Sie recht, ich werde keinen Ort hervorheben. Alle sind liebenswert. Von der Infrastruktur haben sich alle positiv entwickelt. Gute Straßen, Wasser- und Abwasser, und in jedem Ort Breitbandversorgung – wer hat das schon. Erschreckend ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft, die vielen leerstehenden Höfe. Zukünftig wird es eine Herausforderung sein, die „Gesichter“ der Dörfer zu wahren.

Haben sie Lieblingsorte?

Vier. Die Klosterinsel mit Kirche – da spürt man den Hauch der Geschichte. Das Eidertal mit der Blauen Brücke in Grevenkrug, die Fledermausbrücke in Schmalstede und die Anhöhe an der Kreisstraße zwischen Brügge und Bissee.

Wie finden Sie die Umgestaltung des Zentrums?

Ich finde das Erreichte gut. Die Chance zum Rathausbau musste genutzt werden, um auf Jahre eine Industriebrache zu verhindern. Ein neues Gesicht ist um den Bahnhof entstanden. Wir haben Leben und Bewegung in das Gebiet gebracht und die Wirtschaftskraft nachhaltig gestärkt.

Welchen Tipp geben Sie ihrer Nachfolgerin Anja Kühl?

Sie ist eine Verwaltungsfachfrau, die menschlich ist. Sie braucht keine Tipps. Empfehlen würde ich ihr, den Menschen zuzuhören, gut abzuwägen und als Beraterin aufzutreten. Verwaltung hat eine dienende Funktion. Sie sollte neutral sein und keine nicht politisch gefärbten Entscheidungen vorantreiben.

Interview: Frank Scheer

