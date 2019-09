In wenigen Tagen kann es mit der Sanierung der Klostermauer in Bordesholm losgehen. Die Zustimmung der Gemeindevertretung für das Projekt am alten Friedhof gilt als sicher – schließlich muss die Gemeinde nur 10000 Euro dazu bezahlen. Den Löwenanteil übernehmen Denkmalpfleger und Sponsoren.