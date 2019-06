Bordesholm

Bislang stand auf dem Grundstück noch eine Wand des Fachwerkbaus, von den verkohlten Überresten stieg in den vergangenen Wochen nach wie vor der Geruch nach Rauch auf. Was mit der Poggenkrog-Fläche passieren wird oder was zukünftig dort gebaut wird, ließ Eigentümer Klaus Elwardt offen. „Dazu können wir noch nichts sagen, es gibt keine Neuigkeiten. Wir wollen mit der Aktion erst mal das Grundstück aufräumen“, erklärte der Bordesholmer Unternehmer auf Nachfrage unserer Zeitung.

In der Nacht zum 16. März war das Feuer im Poggenkrog ausgebrochen, 150 Feuerwehrleute bekämpften den Brand in dem eingetragenen Kulturdenkmal. Zuletzt stand das vom Amt Bordesholm angemietete Haus leer, nur Möbel und Betten für Asylbewerber wurden dort gelagert. Flüchtlinge lebten dafür in einem benachbarten Holzhaus, das ebenfalls zum Grundstück gehört. Die Bewohner wurden evakuiert und auf andere Unterkünfte verteilt, verletzt wurde niemand. Das Holzhaus blieb unversehrt und wurde nach dem Ende des Mietvertrages mit dem Amt Bordesholm wieder vermietet, jetzt leben dort zwei Familien. Zuvor hatte die Kriminalpolizei nach der Untersuchung der Brandruine das Grundstück freigegeben. Eine Brandursache konnte nach Angaben von Polizeisprecher Sönke Hinrichs nicht festgestellt werden.

