Scharfe Kritik am Amt in Bordesholm: Seit einem Jahr wartet der Bau- und Planungsausschuss auf eine rechtliche Prüfung, ob Voranfragen und Anträge für Bauprojekte von Privatpersonen öffentlich beraten werden dürfen oder nicht. Die SPD hatte das 2019 beantragt. Sie will mehr Transparenz in Bausachen.

Von Frank Scheer