Regenbogenschüler fahren mit neuem Bus

Quarnbek/Melsdorf

„Über den neuen Bus freue ich mich“, sagt Fahrer Jens Hagge. Die größte Verbesserung sei das Automatikgetriebe, das gerade im Kurzstreckenbetrieb sinnvoll sei. Sowohl der alte, als auch der neue Bus können 33 Schüler transportieren. Beide sind auf dem Fahrgestell von Iveco aufgebaut, das ist dann aber auch schon alles, was sie gemein haben.

Pannenbus : Kein Jahr ohne Reparaturen

"Unser alter roter Bus kam von einem holländischen Hersteller, der den Aufbau in der Türkei produzieren ließ“, sagte Langer. Schon kurz nachdem der neue Schulbus 2014 in Betrieb ging, startete die Pannenserie. Eine defekte Rückfahrkamera, eine kaputte Klimaanlage, Lecks an der Frontscheibe, undichte Kofferklappen und eine Tür, die nur dann schließt, wenn der Bus absolut waagerecht steht, waren nur einige der Mängel. Zur Reparatur musste der Bus nach Holland und in die Türkei. „Der stand öfter in der Werkstatt, als dass er Schüler transportierte“, sagte Langer. Auf den Kosten für die Ersatzbusse blieben die Amtsgemeinden sitzen.

Beim neuen Schulbus sind Reparaturen vor Ort möglich

Der neue Bus kommt von ProBus aus Deutschland und wurde in Spanien gebaut. „Sollte es ein Problem geben, dann kann er in der Kieler Iveco-Werkstatt repariert werden, auch alle Ersatzteile sind schnell verfügbar“, so Langer. Aus dem Desaster mit dem ersten Bus habe man seine Lehren gezogen.

Alle Amtsgemeinden zahlen für den neuen Schulbus

1500 Euro kostet der Neue an Leasinggebühren im Monat, auf sechs Jahre ist das Fahrzeug geleast. 108.000 Euro Kosten kommen so zusammen. 16 Prozent davon zahlt Quarnbek, der Rest wird nach dem Zuweisungsschlüssel auf die anderen Amtsgemeinden verteilt. „Der Bus wird für den Schülertransport der Regenbogenschule in Strohbrück und Quarnbek eingesetzt“, so Langer. Vom Kreis bekomme das Amt für die Schülerbeförderung Fördergelder.

